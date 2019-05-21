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Премьер-министр Вьетнама приехал в Москву 

News.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: ТАСС
Дипломат проведёт деловую встречу с российским коллегой Дмитрием Медведевым. Политики обсудят в мегаполисе совместные инвестиционные проекты.
Главы правительств также рассмотрят важные аспекты сотрудничества двух стран, пишет ТАСС.
По итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве, — говорится в заявлении правительства РФ.
Медведев и Фук посетят торжественную церемонию открытия «перекрёстных» годов России во Вьетнаме и Вьетнама в России, которые проводятся в 2019–2020 годах.
Мероприятия посвящены 70-летию установления дипотношений и 25-летию заключения Договора об основах дружественных отношений между государствами.
Ранее News.ru сообщал, что число россиян, которые приезжают во Вьетнам на отдых или по другим причинам, неустанно растёт. Если в 2017 году там побывали 570 тысяч российских туристов, то в 2020 году этот показатель может вырасти до миллиона человек.
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Политика , Дмитрий Медведев , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС , Вьетнам , Москва
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