Премьер-министр Вьетнама приехал в Москву

Дипломат проведёт деловую встречу с российским коллегой Дмитрием Медведевым . Политики обсудят в мегаполисе совместные инвестиционные проекты.

Главы правительств также рассмотрят важные аспекты сотрудничества двух стран, пишет ТАСС.

По итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве, — говорится в заявлении правительства РФ

Медведев и Фук посетят торжественную церемонию открытия «перекрёстных» годов России во Вьетнаме и Вьетнама в России, которые проводятся в 2019–2020 годах.

Мероприятия посвящены 70-летию установления дипотношений и 25-летию заключения Договора об основах дружественных отношений между государствами.

Ранее News.ru сообщал, что число россиян, которые приезжают во Вьетнам на отдых или по другим причинам, неустанно растёт. Если в 2017 году там побывали 570 тысяч российских туристов, то в 2020 году этот показатель может вырасти до миллиона человек.