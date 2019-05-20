Путин помиловал осужденную 1935 года рождения

Президент России Владимир Путин помиловал четверых российских осужденных, в том числе женщину 1935 года рождения.

Об этом в понедельник, 20 мая, сообщается на интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что Гайникамал Аюпова была осуждена в 2015 году Сафакулевским районным судом Курганской области.

Также глава государства помиловал Владилена Литвинова 1937 года рождения, Жанну Саламатину 2000 года рождения и Сергея Гладкобородова 1971 года рождения.

Указы вступят в силу через десять дней со дня официального опубликования.