Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин помиловал осужденную 1935 года рождения 

Lenta.ru + ещё 7 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин помиловал четверых российских осужденных, в том числе женщину 1935 года рождения.
Об этом в понедельник, 20 мая, сообщается на интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что Гайникамал Аюпова была осуждена в 2015 году Сафакулевским районным судом Курганской области.
Также глава государства помиловал Владилена Литвинова 1937 года рождения, Жанну Саламатину 2000 года рождения и Сергея Гладкобородова 1971 года рождения.
Указы вступят в силу через десять дней со дня официального опубликования.
Последние новости
Советник Зеленского придумал способ обойтись без денег МВФ Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией Грузии напомнили о расстреле стариков и детей
Политика , Происшествия , Социология , Украина , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Больше не тайна: стало известно о миллионах Зеленского76
Скандал из-за голосов: организаторы «Евровидения» внесли ясность
«Без разрешения»: Эстония выдвинула обвинение России5
«Глупые журналисты»: В Еврокомиссии скандал из-за алкоголя4
Взрыв на подмосковной АЗС: есть погибшие13
Видео
Скандал из-за голосов: организаторы «Евровидения» внесли ясность
Шоу-бизнес
Больше не тайна: стало известно о миллионах Зеленского
Украина В мире
Зеленский обратился к журналистам с необычной просьбой
В мире Украина
В Кремле отреагировали на итоги «Евровидения»
Политика Шоу-бизнес
Скандал на «Евровидении»: Дробыш подает в суд
Шоу-бизнес
Захарова рассказала о победах российской дипломатии
Политика
Зеленский дал обещание
В мире Украина
«Евровидение» заподозрили в накрутке голосов
Шоу-бизнес
Собчак получила новую должность
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на заявление Зеленского о Крыме
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение