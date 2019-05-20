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«По‐христиански обменять задержанных». Лавров оценил инаугурационную речь Зеленского 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил желание Зеленского прекратить войну в Донбассе, начав с обмена «всех на всех». В Москве такое решение поддерживают.
«Сегодня в своей инаугурационной речи президент Зеленский высказался против попыток вносить раскол в украинское общество по языковому признаку. Нет сомнений, что это должно в полной мере распространяться и на религиозную сферу», — заявил руководитель российского внешнеполитического ведомства в ходе приема по случаю православной Пасхи.
По словам Лаврова, было бы правильно и «по-христиански» начать выполнять Минские соглашения с обмена задержанными.
«По принципу «всех на всех»», — подчеркнул Лавров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков между тем заметил, что российский лидер направит поздравления вступившему 20 мая в должность Зеленскому, когда взаимодействие между Россией и Украиной начнет налаживаться. Происходящее сейчас в Донбассе вооруженное противостояние официальный представитель Кремля назвал «внутриукраинской проблемой».
Эту проблему предстоит решать Зеленскому. Руководствоваться при этом новый украинский лидер должен Минскими договоренностями.
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Комментарии
Политика , Украина , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , Москва
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