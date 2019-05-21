Новые санкции США прокомментировали в Госдуме

Очередные американские санкции, введённые против российских оборонных предприятий, не окажут влияния на их работу, заявил глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенёв . По его словам, ограничения — очередной политический жест элит США

Депутат уверен, что действия Вашингтона призваны нивелировать обнадёживающую встречу президента России Владимира Путина с госсекретарём США Майклом Помпео, которая дала надежду на то, «что сотрудничество между странами возобновится».

Гутенёв призвал относиться к данным мерам с «разумной сдержанностью», поскольку они нацелены на американскую аудиторию. В то же время он отметил, что новые ограничения не создают благоприятного фона для обсуждения договоров о сокращении вооружений, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Государственный департамент Соединённых Штатов опубликовал документ о наложении ограничений на ряд организаций, среди которых три из России. Власти страны считают, что предприятия нарушили закон страны о нераспространении оружия массового уничтожения по отношению к Ирану, Северной Корее и Сирии.