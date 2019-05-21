Очередные американские санкции, введённые против российских оборонных предприятий, не окажут влияния на их работу, заявил глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенёв. По его словам, ограничения — очередной политический жест элит США.
Депутат уверен, что действия Вашингтона призваны нивелировать обнадёживающую встречу президента России Владимира Путина с госсекретарём США Майклом Помпео, которая дала надежду на то, «что сотрудничество между странами возобновится».
Гутенёв призвал относиться к данным мерам с «разумной сдержанностью», поскольку они нацелены на американскую аудиторию. В то же время он отметил, что новые ограничения не создают благоприятного фона для обсуждения договоров о сокращении вооружений, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что Государственный департамент Соединённых Штатов опубликовал документ о наложении ограничений на ряд организаций, среди которых три из России. Власти страны считают, что предприятия нарушили закон страны о нераспространении оружия массового уничтожения по отношению к Ирану, Северной Корее и Сирии.