Зеленский попросил Венгрию не стоять на пути Украины в НАТО

Зеленский призвал продолжить «международное давление» на Россию , а также выразил надежду, что Венгрия «возобновит поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины».

Зеленский также заявил о важности приграничного сотрудничества с Венгрией, сообщается на сайте президента Украины.

Напомним, при предыдущем президенте Украины Петре Порошенко отношения Киева с Будапештом ухудшились.

Венгрия выступила резко против политики Киева, направленной на утверждение исключительности украинского языка и ущемление прав нацменьшинств на обучение на родном языке.