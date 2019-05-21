Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский попросил Венгрию не стоять на пути Украины в НАТО 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 14 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Новый глава украинского государства Владимир Зеленский встретился с президентом Венгрии Яношем Адером, сообщает пресс-служба президента Украины.
Зеленский призвал продолжить «международное давление» на Россию, а также выразил надежду, что Венгрия «возобновит поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины».
Зеленский также заявил о важности приграничного сотрудничества с Венгрией, сообщается на сайте президента Украины.
Напомним, при предыдущем президенте Украины Петре Порошенко отношения Киева с Будапештом ухудшились.
Венгрия выступила резко против политики Киева, направленной на утверждение исключительности украинского языка и ущемление прав нацменьшинств на обучение на родном языке.
При этом Венгрия стала препятствовать сотрудничеству Украины с НАТО.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
МИД прокомментировал скандал в Австрии Франция подтвердила, что не приглашала Путина на годовщину высадки в Нормандию В Кремле оценили призывы Киева ужесточить санкции против России
Политика , В мире , Кавказ , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , НАТО , Венгрия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нанесли «удар» по военным объектам РФ1
Уже обещали: Зеленского попытались «заткнуть»94
Держал в секс-рабстве? Что случилось с сестрами-убийцами10
Мог раздавить людей: ЧП на пляже под Петербургом
Нечистоплотные методы: МИД о «причастности» РФ к скандалу в Австрии42
Видео
Уже обещали: Зеленского попытались «заткнуть»
Украина В мире
Названы причины бойни в керченском колледже
Происшествия
США нанесли «удар» по военным объектам РФ
Оружие Армия
Spyder по ошибке сбил Ми-17 в Индии
Оружие
Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве
Политика
Непозволительная ошибка. Крым уличил Украину в обмане
Политика
Нечистоплотные методы: МИД о «причастности» РФ к скандалу в Австрии
Политика Прибалтика
Алена Апина осталась без работы
Шоу-бизнес
«Уберите руки!» Ляшко сцепился с охраной Зеленского
Украина В мире
Зеленский анонсировал встречу с Порошенко
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение