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Медведев взялся за омоложение науки 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручения по улучшению условий для молодых ученых, в частности, связанных с жильем и доступности современного оборудования. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 20 мая.
Выступая на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, Медведев отметил необходимость омоложения российской науки. Новые поручения направлены на решение этого вопроса, заявил он.
Медведев также призвал обеспечить условия для эффективной работы научных центров и лабораторий, а также заинтересовать бизнес в финансировании исследований.
В начале апреля глава кабмина анонсировал повышение зарплат научным сотрудникам. По его словам, на эти цели будет направлено более пяти миллиардов рублей. Ранее он указал на востребованность разработок российских ученых.
В феврале о важности привлечения в науку молодежи говорил президент Владимир Путин.
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