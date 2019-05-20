Захарова рассказала о победах российской дипломатии

Мария Захарова о победах российской дипломатии

Выступая в студии "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым ", дипломат подчеркнула, что его отказ является индикатором колоссального поражения истеричной украинской политики: "То, что было бы неловко сказать нам, сказал господин Климкин, и за это большое ему спасибо. Он всему миру поведал, что идеология Порошенко, навязываемая Совету Европы, провалилась. Потому что вместо нормальной аналитической работы, в том числе вокруг Крыма и по другим вопросам, по которым европейская семья была не согласна с российской позицией, была развязана конфронтация. Возникали бесконечные заявления о необходимости проучить и изолировать нас. В итоге это ни к чему это не привело".

Россия восстановила свои права в ПАСЕ, в частности, теперь никто не может лишать нашу делегацию права голоса. Принятое на заседании Совета Европы заявление о необходимости равноправного участия всех государств-членов организации в ее работе Захарова считает победой российской дипломатии, ставшей возможной благодаря общему консолидированному подходу России в международной политике.

"Здравомыслящая часть Совета Европы изначально была в ужасе от того, какой крен берет ПАСЕ. Потому что они понимали, что без России существование Совета Европы под большим знаком вопроса", — прокомментировала заявление дипломат.

Также Мария Захарова коснулась плодотворной работы МИД с зарубежными журналистами: "Мы активно занимаемся продвижением пресс-туров. С удовольствием приглашаем не только американских, но и других журналистов в Россию, и показываем те регионы и города, о которых они пишут, но не имеют никакого представления. Это действительно смешно, когда они впервые в жизни прибывают в страну, о которой пишут каждый день".

В качестве примера дипломат привела ситуацию с Крымом, подчеркнув, что большинство американских журналистов в глаза не видели крымских татар, о притеснении которых так много говорят. Прежде чем о них писать, не мешало бы познакомиться, и "не с ряжеными, которых им предлагают на ужин в ходе званых приемов, а с настоящими".

Захарова не оставила без внимания прошедшую на минувшей неделе встречу в Сочи Майка Помпео с Владимиром Путиным и переговоры с Сергеем Лавровым . "Я бы эту встречу охарактеризовала так: есть понимание, есть конкретный процесс налаживания контактов и связи. Чудесные милые люди, которые умеют разговаривать, которые владеют материалом. Это не сближение или потепление, а установка контактов. То, что нам кажется противоречиями в американской политике, для них противоречиями не является. Это часть их подхода: сначала сказать жестко, чтобы потом себе отвоевать часть переговорной позиции", — сказала она.

Дипломат сообщила, что во время переговоров Помпео и Лаврова на повестке были все вопросы: и двусторонних отношений, и международные. Для того чтобы продемонстрировать готовность к диалогу, дипломат предложила своим коллегам из США начать с самого простого, что можно реализовать буквально в течение недели, — это вопрос о визах: "Оказывается, обычные американские граждане не имеют понятия о том, что россияне перед получением визы ждут целых 300 дней одного только собеседования в консульстве. Это прописано в соглашениях, и мы их соблюдаем". Вместе с тем, данный вопрос при желании легко решаем, считает она.

Сегодняшний успех российской дипломатии, по ее мнению, — не сиюминутный результат. "Это подтверждение того, в чем многие сомневались еще пару лет назад, называя российской пропагандой. Именно сейчас мы получаем результаты тех планомерных действий, которые были ранее предприняты", — заключила Захарова.