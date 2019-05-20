Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Зеленским

Как отмечается, Пескову был задан вопрос о том, намечены ли какие-либо контакты на высшем уровне между Москвой и Киевом.

"Нет, в настоящий момент на повестке дня никаких контактов нет", — ответил Песков.

Сегодня, 20 мая, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины.

Ранее в Кремле рассказали, с чем Путин поздравит Зеленского.