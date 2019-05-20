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Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Зеленским 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопроса о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на данный момент нет на повестке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, Пескову был задан вопрос о том, намечены ли какие-либо контакты на высшем уровне между Москвой и Киевом.
"Нет, в настоящий момент на повестке дня никаких контактов нет", — ответил Песков.
Сегодня, 20 мая, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины.
Ранее в Кремле рассказали, с чем Путин поздравит Зеленского.
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