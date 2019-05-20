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Кремль не комментирует скандал в австрийском парламенте 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев появление видеозаписи, приведшей к скандалу в австрийском парламенте.
"Я не могу никак расценивать появление этого видео, потому что это не относится ни к Российской Федерации, ни к президенту, ни к правительству, — сказал пресс-секретарь российского лидера. — Мы не знаем доподлинно, кто эта женщина, русская ли она, россиянка ли". По мнению представителя Кремля, это "история, которая не имеет и не может иметь к нам никакого отношения".
18 мая канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц объявил о предложении президенту Александеру Ван дер Беллену провести досрочные выборы в нижнюю палату парламента и отказался от сотрудничества в коалиционном правительстве с АПС, лидер которой Хайнц-Кристиан Штрахе ушел в отставку с поста вице-канцлера из-за скандальной видеозаписи, опубликованной изданиями Der Spiegel и Suddeutsche Zeitung. На кадрах, снятых скрытой камерой, Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус обсуждают с некой русскоговорящей женщиной возможность покупки издания Kronen Zeitung и информационной поддержки избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.
В результате скандала Штрахе и Гуденус заявили, что покидают свои посты в правительстве Австрии, парламенте и АПС. Ван дер Беллен объявил в воскресенье, что предлагает организовать досрочные парламентские выборы в сентябре. Канцлер сообщил о намерении продолжить работу коалиционного правительства до новых выборов.
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Политика , Дмитрий Песков , Себастьян Курц
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