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В Госдуме поддержали желание Зеленского прекратить огонь на Донбассе 

Российская Газета + ещё 3 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Стремление украинского лидера к миру на Донбассе — не признак слабости, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в ответ на слова нового президента Украины Владимира Зеленского, который назвал своей первой целью прекращение вооруженный конфликт на востоке страны.
— Переговоры о мире — не слабость, как кажется некоторым официальным лицам в Киеве, — цитирует РТ Бальбека. — Это показатель сильной воли и мудрости. Главное, чтобы "сильные" решения Зеленского не подразумевали эскалации конфликта на Донбассе.
Депутат выразил надежду, что новый президент Украины будет придерживаться Минских договоренностей.
— Если слова Зеленского подразумевают готовность к выполнению Минских соглашений и прекращение огня, значит, он сильный политик, — считает Бальбек.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Руслан Бальбек , Владимир Зеленский , Госдума , Республика Крым
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