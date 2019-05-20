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Песков рассказал о системной борьбе с коррупцией 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Кремле подчеркнули — в России идет борьба с коррупцией, которая затрагивает все ведомства и все должности, и это не кампанейщина.
На вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к арестам правохранительными органами своих коллег с колоссальными деньгами, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал: "Можно только объяснить продолжающейся опять же не в рамках кампанейшины, а системной работой по борьбе с коррупцией и любыми ее проявлениями".
Эта работа также координируется из администрации президента и ведется по линии отдельных ведомств. "Она затрагивает буквально все ведомства без исключений и все чины без каких-либо изъятий", — заключил представитель Кремля.
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