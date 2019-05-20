Кремль отреагировал на заявление Зеленского о Крыме

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Кремль ответил на заявление Зеленского о Крыме 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Дмитрий Песков отреагировал на слова избранного президента Украины Владимира Зеленского, который во время инаугурации заявил, что намерен возвратить Крым в состав страны. По словам пресс-секретаря президента РФ, позиция российских властей по этому поводу давно сформирована, сообщает РИА Новости.
«Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом, такого вопроса не существует и существовать не может. Это один из регионов РФ», — отметил Песков.
При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что «Донбасс — это внутриукраинская проблема», которую предстоит решить новоизбранному президенту, руководствуясь «планом, изложенном в минских договорённостях».
Ранее в Верховной раде в ходе церемонии инаугурации Владимир Зеленский неожиданно для собравшихся в своей речи перешёл на русский язык. Президент Украины назвал Крым и Донбасс «украинской землёй», жителям которой необходимо «вернуть сознание».
«Власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами», — подчеркнул Зеленский.
Эмоциональное выступление нашло отклик в рядах депутатов Рады, один из которых — Олег Ляшко — призвал Зеленского говорить по-украински. Президент в ответ «поблагодарил» парламентария за то, что он «продолжает делить людей» и далее перешёл на украинский язык.
Комментарии329
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Олег Ляшко , Владимир Зеленский , Верховная Рада , РИА Новости , Республика Крым
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