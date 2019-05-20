Кремль отреагировал на заявление Зеленского о Крыме

Кремль ответил на заявление Зеленского о Крыме

«Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом, такого вопроса не существует и существовать не может. Это один из регионов РФ», — отметил Песков.

При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что «Донбасс — это внутриукраинская проблема», которую предстоит решить новоизбранному президенту, руководствуясь «планом, изложенном в минских договорённостях».

Ранее в Верховной раде в ходе церемонии инаугурации Владимир Зеленский неожиданно для собравшихся в своей речи перешёл на русский язык. Президент Украины назвал Крым и Донбасс «украинской землёй», жителям которой необходимо «вернуть сознание».

«Власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами», — подчеркнул Зеленский.