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Фонд Кадырова подарил квартиру полуфиналисту музыкального конкурса «Ты супер!» 

ТАСС + ещё 1 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Полуфиналист международного музыкального конкурса "Ты супер!" Юсуп Алиев из Чечни получил от регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова трехкомнатную квартиру в центре Грозного. Ключи мальчику в эфире телеканала НТВ передал председатель правительства республики Муслим Хучиев.
"Он блестяще дошел до полуфинала, но судьи решили, что в финале должны выступить другие конкурсанты. Тем не менее это невероятный результат, снискавший Юсупу всеобщую любовь зрителей и уважение специалистов. На заключительном этапе, по моему поручению, присутствовал мой дорогой брат, председатель правительства ЧР Муслим Хучиев. Муслим Магомедович, по решению регионального общественного фонда им. Героя РФ, первого президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова, вручил Юсупу Алиеву ключи от новой квартиры в центре Грозного со всей необходимой мебелью", — сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава Чечни Рамзан Кадыров.
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По словам Кадырова, фонд также возьмет на себя все расходы, связанные с дальнейшей учебой Юсупа по совершенствованию вокала и сценического искусства. "Уверен, что Юсуп не остановится на достигнутом, будет и дальше также прилежно работать над своим талантом и радовать нас в дальнейшем еще более престижными и яркими победами", — добавил Кадыров.
Международное вокальном шоу "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей, выходит на телеканале НТВ. В третьем сезоне телевизионного конкурса принимали участие более 20 конкурсантов из пяти стран.
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Комментарии1
Политика , Рамзан Кадыров , Муслим Хучиев , Ахмат Кадыров , НТВ , Грозный , Чеченская Республика
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