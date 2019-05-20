Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По примеру Донбасса: Россия может начать выдачу паспортов в Приднестровье 

Рамблер + ещё 16 24 минуты назад
Для жителей Приднестровья в ближайшем будущем возможно будет организован упрощённый порядок получения российского гражданства, сообщил телеканалу ТСВ депутат Государственной Думы Алексанр Ярошук.
Парламентарий подчеркнул, что в нижней палате парламента «чётко понимают проблематику непризнанных республик». При этом для успешной реализации инициативы были приняты поправки ко всем законам, «которые надо было откорректировать».
«Сейчас политическая воля произошла по ДНР и ЛНР. Я думаю, вот при такой совместной работе в ближайшее время будет принято и по вам политическое решение», — отметил Ярошук.
Депутат также заявил, что принято решение достроить в республике объекты, возведение которых было начато при участии средств из российского бюджета: например, Республиканский центр матери и ребёнка в городе Тирасполь. По словам Ярошука, бросать строительство неразумно «ни политически, ни с точки зрения хозяйства».
«Немного нужно денег, чтобы достроить, а главное — они очень нужны для приднестровцев», — отметил парламентарий.
Комментарии94
Политика , Видео , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пешком в президенты: Зеленский вступил в должность18
Бунт за решеткой: 32 погибших44
Россия инициировала экстренное заседание ООН371
Вскрылась правда о баллах Лазареву на «Евровидении»101
Чиновница покончила с собой после критики14
Видео
Зеленский отправился на церемонию инаугурации пешком
В мире Украина
Нарушил правило: Итоги «Евровидения» могут аннулировать
Шоу-бизнес
Наказывают не тех. В Австрии оценили санкции против РФ
В мире
Россия инициировала экстренное заседание ООН
В мире Украина
Бунт за решеткой: 32 погибших
Происшествия В мире
«Теплый еще был»: как умирал Караченцов
Шоу-бизнес
Двойные стандарты: как «Евровидение» простило Нидерландам обман
Шоу-бизнес Статьи
Подростки отлупили воспитательницу детсада
Происшествия Криминал
Санкции: Что ждет владельцев китайских смартфонов
Технологии Интернет
«Социальное насилие»? Зеленскому дали один шанс
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение