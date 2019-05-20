По примеру Донбасса: Россия может начать выдачу паспортов в Приднестровье

Для жителей Приднестровья в ближайшем будущем возможно будет организован упрощённый порядок получения российского гражданства, сообщил телеканалу ТСВ депутат Государственной Думы Алексанр Ярошук.

Парламентарий подчеркнул, что в нижней палате парламента «чётко понимают проблематику непризнанных республик». При этом для успешной реализации инициативы были приняты поправки ко всем законам, «которые надо было откорректировать».

«Сейчас политическая воля произошла по ДНР и ЛНР. Я думаю, вот при такой совместной работе в ближайшее время будет принято и по вам политическое решение», — отметил Ярошук.

Депутат также заявил, что принято решение достроить в республике объекты, возведение которых было начато при участии средств из российского бюджета: например, Республиканский центр матери и ребёнка в городе Тирасполь. По словам Ярошука, бросать строительство неразумно «ни политически, ни с точки зрения хозяйства».