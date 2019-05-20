The Washington Post (США): что команда Трампа говорит России за закрытыми дверями? Скоро мы это узнаем

Взаимодействия президента Трампа с Россией по большому счету представляют собой черный ящик. Как сообщало издание «Вашингтон пост», Трамп приложил массу усилий для того, чтобы скрыть, о чем он разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, — он даже забрал записи переводчика и приказал ему не рассказывать ничего другим чиновникам администрации.

Однако скоро мы, возможно, получим некоторое представление о том, как эти две стороны разговаривают друг с другом в те моменты, когда, как им кажется, никто их не слышит.

В четверг, 16 мая, федеральный судья распорядился до 31 мая опубликовать расшифровку телефонного разговора Майкла Флинна (Michael Flynn) с послом России в США, который состоялся после выборов 2016 года. Речь идет о том самом телефонном разговоре, по поводу которого Флинн дал ложные показания ФБР — он признал себя виновным в совершении этого преступления. Долгое время вопрос сводился к тому, почему ему казалось, что он должен солгать о содержании того разговора.

Ложь заключалась в том, что Флинн отрицал, что он и посол России в США Сергей Кисляк обсуждали антироссийские санкции, введенные администрацией Обамы . Те санкции были ответом на вмешательство России в выборы 2016 года, и команда Трампа беспокоилась, что Россия может «отравить колодец» будущих отношений, решив ввести собственные контрсанкции.

Согласно докладу Мюллера и другим документам, Флинн по меньшей мере намекнул на то, что России, возможно, просто стоит подождать, пока к власти придет администрация Трампа.

В докладе Мюллера говорится следующее:

[Вступающий в должность заместитель советника по вопросам национальной безопасности] Макфарланд и Флинн обсудили санкции, в том числе их потенциальное воздействие на внешнеполитические цели будущей администрации Трампа. Макфарланд и Флинн также обсудили вопрос о том, что члены переходной команды в Мар-а-Лаго не хотели, чтобы Россия обострила ситуацию. Они оба понимали, что Флинн передаст это послание Кисляку в надежде сделать так, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Сразу после разговора с Макфарландом Флинн позвонил и поговорил с Кисляком. Флинн обсудил с Кисляком множество тем, в том числе санкции, вопрос о проведении телеконференции с участие избранного президента Трампа и Путина, предстоящую конференцию по борьбе с терроризмом и позицию России касательно Ближнего Востока. Что касается санкций, Флинн попросил, чтобы Россия не обостряла ситуацию, не действовала в духе «око за око» и реагировала на санкции зеркальным образом.

Спустя день после того телефонного звонка, который Флинн сделал, находясь в Доминиканской Республике, и который был перехвачен чиновниками США, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на американские санкции введением собственных санкций. Но спустя несколько часов после этого Путин опроверг эту информацию и подчеркнул, что Россия не станет принимать ответные меры. Как говорится в докладе Мюллера, Флинн сказал Макфарланду, что, по его мнению, тот телефонный разговор помог.

Самой очевидной причиной для лжи Флинна была его обеспокоенность тем, что люди могут решить, что вступающая в права администрация пытается обойти решения пока еще действующей администрации — да еще и при участии России, которая вмешалась в выборы 2016 года, чтобы помочь Трампу победить. Кроме того, существует федеральный закон — Закон Логана — который запрещает частным лицам вступать в дипломатическое взаимодействие с иностранными правительствами. Согласно докладу Мюллера, и ФБР, и команда Трампа проверяли, действительно ли Флинн нарушил требование этого закона.

Тем не менее, если не считать общего посыла того телефонного разговора и высказывания об «око за око», нам мало что известно о содержании той беседы. Насколько четко выраженной была та просьба? Звучало ли предложение о каком-либо взаимовыгодном обмене? Ссылался ли Флинн на Трампа?

На фоне дружелюбной публичной позиции Трампа в отношении России содержание того телефонного разговора может многое нам рассказать. Если Флинн пытался тем или иным образом подлизаться к России, это рисует перед нами картину вступающей в права администрации, которую не слишком сильно волновала необходимость занять жесткую позицию в отношении России в связи с ее действиями во время выборов 2016 года.

Однако важно отметить, что, о чем бы ни говорили Флинн и Кисляк, неясно, действительно ли Трамп дал свое согласие на это. Хотя, как говорится в докладе Мюллера, чиновники переходной команды были обеспокоены вероятностью ответных санкций, знали о телефонном разговоре Флинна и продумывали, что именно следует говорить России, «следствию не удалось найти доказательства того, что избранный президент просил Флинна обратиться с каким-либо предложением к Кисляку».

Между тем Трамп публично заявлял о том, что ему не нравится надвигающаяся санкционная война. «Я думаю, нам нужно жить своей жизнью», — сказал он. А после того, как Путин выступил со своим заявлением, Трамп написал в Твиттере: «Отличный ход с задержкой (со стороны В. Путина)».

Таким образом, эта скромная возможность заглянуть за кулисы может принести нам массу интересного.

The Washington Post, США