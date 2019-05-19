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Пушков раскритиковал совет Саакашвили Зеленскому 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал совет экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Владимиру Зеленскому, касающийся отношений с Москвой.
По его словам, новоизбранному президенту Украины не стоит прислушиваться к политику по вопросу об отношениях с Россией.
"Саакашвили с Россией проиграл все, что можно. Пошёл в безумную атаку на Цхинвал в августе 2008, которая стала началом его конца. Был изгнан из своей страны, а затем и из Украины. Тот ещё советчик".
Ранее Саакашвили заявил, что Зеленскому следует забыть о двусторонних переговорах с "недоговороспособной" Москвой, а также уделить все внимание борьбе с Порошенко, который через несколько месяцев собирается "взять реванш".
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Политика , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , Михаил Саакашвили , Совет Федерации , Грузия
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