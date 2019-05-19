Пушков раскритиковал совет Саакашвили Зеленскому

По его словам, новоизбранному президенту Украины не стоит прислушиваться к политику по вопросу об отношениях с Россией.

"Саакашвили с Россией проиграл все, что можно. Пошёл в безумную атаку на Цхинвал в августе 2008, которая стала началом его конца. Был изгнан из своей страны, а затем и из Украины. Тот ещё советчик".

Ранее Саакашвили заявил, что Зеленскому следует забыть о двусторонних переговорах с "недоговороспособной" Москвой, а также уделить все внимание борьбе с Порошенко, который через несколько месяцев собирается "взять реванш".