Экс-мэр Риги призвал готовиться к отмене санкций против России

Он рассказал, что в Рижской думе часто шли споры о том, как стоит строить отношения с Россией, и почему латвийские политики не могут ездить в Москву на конференции, тогда как политики из разных европейских стран часто приезжают в Россию на различные мероприятия.

"Я хотел бы дожить до того времени, когда весь этот кошмар взаимных санкций закончится", — сказал Ушаков.

По его мнению, Латвия должна брать пример с Германии, которая поддерживает активные контакты с Россией, но в то же время занимает твердую позицию по вопросу санкций.

"На мой взгляд, нужно смотреть на то, как ведут себя те же самые немцы. С одной стороны, у них есть твердая позиция по многим вопросам, с другой — самоуправления сотрудничают. Нужно понимать, что рано или поздно придет время, когда взаимные санкции закончатся, поэтому нужно думать о том, каким образом мы строим отношения", — добавил Ушаков.

При этом экс-мэр Риги подчеркнул, что Латвии угрожают националисты, которые распространяют иллюзии и страхи о России, причем такие настроения существуют во всех странах Европы.

Ранее министр по делам регионального развития Латвии Юриса Пуце подписал распоряжение, согласно которому Ушаков был отстранен от должности мэра Риги. Его подозревают в нецелесообразном использовании более 18 миллионов евро бюджетных средств. Ушаков является лидером партии "Согласие", которая выступает в поддержку русскоязычных жителей Латвии.

Ушаков назвал свое отстранение противоправным. Пост мэра Риги он занимал с 2009 года. В связи со вступлением распоряжения министра в силу Ушаков становится рядовым депутатом Рижской думы. Обязанности градоначальника на время его отстранения исполняет заместитель мэра Олег Буров.