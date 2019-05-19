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Экс-мэр Риги призвал готовиться к отмене санкций против России 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Бывший мэр Риги Нил Ушаков, который баллотируется в Европарламент, призвал налаживать отношения с Россией и готовиться к отмене антироссийских санкций, пишет Sputnik Латвия.
Он рассказал, что в Рижской думе часто шли споры о том, как стоит строить отношения с Россией, и почему латвийские политики не могут ездить в Москву на конференции, тогда как политики из разных европейских стран часто приезжают в Россию на различные мероприятия.
"Я хотел бы дожить до того времени, когда весь этот кошмар взаимных санкций закончится", — сказал Ушаков.
По его мнению, Латвия должна брать пример с Германии, которая поддерживает активные контакты с Россией, но в то же время занимает твердую позицию по вопросу санкций.
"На мой взгляд, нужно смотреть на то, как ведут себя те же самые немцы. С одной стороны, у них есть твердая позиция по многим вопросам, с другой — самоуправления сотрудничают. Нужно понимать, что рано или поздно придет время, когда взаимные санкции закончатся, поэтому нужно думать о том, каким образом мы строим отношения", — добавил Ушаков.
При этом экс-мэр Риги подчеркнул, что Латвии угрожают националисты, которые распространяют иллюзии и страхи о России, причем такие настроения существуют во всех странах Европы.
Ранее министр по делам регионального развития Латвии Юриса Пуце подписал распоряжение, согласно которому Ушаков был отстранен от должности мэра Риги. Его подозревают в нецелесообразном использовании более 18 миллионов евро бюджетных средств. Ушаков является лидером партии "Согласие", которая выступает в поддержку русскоязычных жителей Латвии.
Ушаков назвал свое отстранение противоправным. Пост мэра Риги он занимал с 2009 года. В связи со вступлением распоряжения министра в силу Ушаков становится рядовым депутатом Рижской думы. Обязанности градоначальника на время его отстранения исполняет заместитель мэра Олег Буров.
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Комментарии3
Политика , Видео , Нил Ушаков , Европарламент , ИА Sputnik , Латвия , Москва , Рига
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