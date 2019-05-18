ГД изучит все риски возвращения в ПАСЕ

Мы изучим все риски при принятии решения, чтобы в ПАСЕ не возникло больше ситуации, аналогичной той, которая произошла ранее. И только после этого будем направлять заявку на участие, — передаёт слова спикера парламента Вячеслава Володина ТАСС.

Он отметил, что ПАСЕ в любом случае должна внести изменения в свои правила, закрепив норму о равенстве всех национальных делегаций.

Ранее министры Совета Европы достигли договорённости о том, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы, писал News.ru.