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ГД изучит все риски возвращения в ПАСЕ 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Государственная дума РФ изучит все риски принятия решения о возвращении делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Мы изучим все риски при принятии решения, чтобы в ПАСЕ не возникло больше ситуации, аналогичной той, которая произошла ранее. И только после этого будем направлять заявку на участие, — передаёт слова спикера парламента Вячеслава Володина ТАСС.
Он отметил, что ПАСЕ в любом случае должна внести изменения в свои правила, закрепив норму о равенстве всех национальных делегаций.
Ранее министры Совета Европы достигли договорённости о том, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы, писал News.ru.
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Политика , Вячеслав Володин , Госдума , Совет Европы , ИТАР-ТАСС
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