Посольство РФ возмутила статья про Крымский мост

Посольство России в Великобритании подвергло критике статью газеты Financial Times про Крымский мост, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо пресс-секретаря дипмиссии в адрес редактора британского издания.
Ранее Financial Times опубликовала статью, в которой говорилось, что из-за сооружения Крымского моста украинские суда якобы сталкиваются с постоянными проверками, а украинские порты на Азовском море терпят существенные убытки.
В посольстве заявили, что "поражены необычайно низким уровнем журналистики", продемонстрированным в статье.
По мнению дипломатов, авторы материала позволили себе манипулировать отдельными утверждениями и "непроверяемыми цифрами", предоставленными рядом украинских источников. При этом журналисты полностью проигнорировали официальную статистику по движению судов через Керченский пролив, указала дипмиссия.
"С апреля 2018 года по апрель 2019-го пролив пересекло 25521 судно, из них только 8% прошли инспекцию. Из проинспектированных (судов. — прим. ред.) 43% направлялись в/из российских, а не украинских портов", — отметили дипломаты.
Среднее время проверки при этом составляет менее часа, а большая часть инспекций проводится на якорных стоянках, где суда ожидают формирования караванов, указано в документе.
Кроме того, в посольстве напомнили, что строительство Крымского моста не ухудшило какие-либо условия навигации, так как глубина пролива и так не позволяет пересекать его судам с большим водоизмещением.
"Керченский пролив всегда был и остается открытым для судоходства, в том числе для украинских военных судов, при условии выполнения ими процедуры уведомления, неизменной с советских времен. Прискорбно, что такая газета, как FT, используется в качестве пропагандистского инструмента теми, кто ищет предлоги для безрассудного военного позерства вокруг Крыма", — заключили дипломаты.