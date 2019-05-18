Посольство РФ возмутила статья про Крымский мост

Манипуляция фактами: посольство РФ в Лондоне о статье FT про Крымский мост

Посольство России в Великобритании подвергло критике статью газеты Financial Times про Крымский мост, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо пресс-секретаря дипмиссии в адрес редактора британского издания.

Ранее Financial Times опубликовала статью, в которой говорилось, что из-за сооружения Крымского моста украинские суда якобы сталкиваются с постоянными проверками, а украинские порты на Азовском море терпят существенные убытки.

В посольстве заявили, что "поражены необычайно низким уровнем журналистики", продемонстрированным в статье.

По мнению дипломатов, авторы материала позволили себе манипулировать отдельными утверждениями и "непроверяемыми цифрами", предоставленными рядом украинских источников. При этом журналисты полностью проигнорировали официальную статистику по движению судов через Керченский пролив, указала дипмиссия.

"С апреля 2018 года по апрель 2019-го пролив пересекло 25521 судно, из них только 8% прошли инспекцию. Из проинспектированных (судов. — прим. ред.) 43% направлялись в/из российских, а не украинских портов", — отметили дипломаты.

Среднее время проверки при этом составляет менее часа, а большая часть инспекций проводится на якорных стоянках, где суда ожидают формирования караванов, указано в документе.

Кроме того, в посольстве напомнили, что строительство Крымского моста не ухудшило какие-либо условия навигации, так как глубина пролива и так не позволяет пересекать его судам с большим водоизмещением.