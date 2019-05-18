Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские соотечественники хотят создать «округ дальнего зарубежья» 

РИА Новости + ещё 2 7 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мая — РИА Новости. Соотечественники предлагают создать должность депутата, который бы представлял их интересы, сообщил журналистам председатель Регионального совета соотечественников, проживающих за рубежом, Дмитрий Лобков по итогам региональной конференции российских соотечественников, прошедшей в Аргентине.
"Мы предложим Всемирному конгрессу соотечественников вопрос о создании округа дальнего зарубежья, чтобы мы могли представить своего депутата, как это сделано в Испании, Франции", — сказал он.
Кроме того, россияне, проживающие за границей, выступают за изменение законодательства о гражданстве. «У нас есть много соотечественников, которые выехали с советскими паспортами и хотели бы получить российское гражданство, но они не могут сделать это без отказа от своего гражданства», — пояснил он.
Кроме того, по российскому законодательству ребенок не может получить российское гражданство без разрешения обоих родителей, а с одним из них может не быть связи или его просто может не быть, рассуждает Лобков.
"Мы повернули к тому, чтобы работать и в экономической сфере, чтобы мы были помощниками в продвижении товаров и услуг на рынке стран нашего проживания. Наш потенциал не используется Россией. Надо, чтобы нам не только Россия помогала, но и самим зарабатывать", — сказал он.
В свою очередь депутат Госдумы Павел Шперов отметил, что вопрос о гражданстве вполне возможно реализовать. «Мы поддерживаем эту инициативу и будем для этого работать», — сказал он.
Последние новости
Фадеев прокомментировал отмену результатов шоу "Голос. Дети" Зачем Китай готовится к распродаже госдолга США и к чему это приведет Как Россию лишают будущего
Комментарии
Политика , Дмитрий Лобков , Госдума , РИА Новости , Аргентина , Буэнос-Айрес , Испания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Освободим татар от оккупации. Зеленский высказался о Крыме57
С командира подлодки требуют миллионы за аварию3
СК проверил парк после поручения Путина7
Посольство РФ возмутила статья про Крымский мост14
«Русская миллионерша» вызвала скандал в Австрии49
Видео
Освободим татар от оккупации. Зеленский высказался о Крыме
В мире Политика
Слова Дибровой о прислуге возмутили Сеть
Шоу-бизнес
Посольство РФ возмутила статья про Крымский мост
Политика
Меркель «присмотрела» себе новое место
В мире
Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады
В мире Украина
Что в нем российского. Лоза пропесочил Лазарева
Шоу-бизнес
Схвачены причастные к убийству Захарченко
В мире
Смерч в Петербурге попал на видео
Происшествия Погода
«Это было сильно»: Лазарев прошёл в финал Евровидения
Шоу-бизнес
Задержана мать оставленной в поликлинике в Москве девочки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение