Российские соотечественники хотят создать «округ дальнего зарубежья»

БУЭНОС-АЙРЕС , 18 мая — РИА Новости. Соотечественники предлагают создать должность депутата, который бы представлял их интересы, сообщил журналистам председатель Регионального совета соотечественников, проживающих за рубежом, Дмитрий Лобков по итогам региональной конференции российских соотечественников, прошедшей в Аргентине

"Мы предложим Всемирному конгрессу соотечественников вопрос о создании округа дальнего зарубежья, чтобы мы могли представить своего депутата, как это сделано в Испании , Франции", — сказал он.

Кроме того, россияне, проживающие за границей, выступают за изменение законодательства о гражданстве. «У нас есть много соотечественников, которые выехали с советскими паспортами и хотели бы получить российское гражданство, но они не могут сделать это без отказа от своего гражданства», — пояснил он.

Кроме того, по российскому законодательству ребенок не может получить российское гражданство без разрешения обоих родителей, а с одним из них может не быть связи или его просто может не быть, рассуждает Лобков.

"Мы повернули к тому, чтобы работать и в экономической сфере, чтобы мы были помощниками в продвижении товаров и услуг на рынке стран нашего проживания. Наш потенциал не используется Россией. Надо, чтобы нам не только Россия помогала, но и самим зарабатывать", — сказал он.