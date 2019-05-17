«Ущербная линия»: в МИД РФ о новых санкциях США

В департаменте информации и печати МИД России заявили, что введение США новых антироссийских санкций сразу после визита американского госсекретаря Майка Помпео является ущербной и контрпродуктивной линией. Об этом сообщает РИА "Новости".

До этого стало известно, что минфин США расширил санкции против российской стороны. Ограничительные меры коснулись чеченских силовиков.

Согласно заявлению департамента, такие действия блокируют попытку наладить отношения и вывести их из тупика.

Также в комментарии подчеркнули, что Соединенные Штаты спешат свести на нет "позитивную тональность", которая появилась после недавнего визита Помпео.

"Это глубоко ущербная и контрпродуктивная линия, не позволяющая выводить двусторонние отношения из тупика", — отметили в ведомстве.

Ранее посольство РФ заявило об ответных мерах на новые санкции США.