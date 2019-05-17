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В Госдуме прокомментировали новые санкции США 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал решение Министерства финансов Соединённых Штатов внести пять россиян и специальный отряд быстрого реагирования «Терек» в санкционный список.
По словам депутата, это «алогизм»: с одной стороны, в Россию приезжает госсекретарь Майк Помпео, а с другой — принимаются очередные антироссийские санкции.
«Это действительно выглядит совершенно алогичным и даже нелепым», — сказал Онищенко.
Как отметил депутат, это проявление внутриполитической борьбы в США.
Ранее в Росгвардии прокомментировали санкции CША против «Терека».
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Политика , Геннадий Онищенко , Госдума , США
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