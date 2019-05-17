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Путин пообещал упростить систему распоряжения грантами 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
На встрече с молодыми учеными и получателями мегагрантов Владимиру Путину пожаловались на сложную систему распоряжения средствами мегагрантов на исследования. Поэтому профессор генетики Геттингенского университета Константин Крутовский предложил передать руководителям научных проектов право самостоятельно принимать оперативные решения и не тормозить ход реализации проектов. Президент в ответ пообещал, что это будет сделано.
"Найдем способ, если нужно будет, то внесем даже изменения в законодательство", — сказал он.
Ранее на этой же встрече другой участник совещания обратил внимание Путина на то, что гранты для поддержки талантливой молодежи распространяются только на специалитет и бакалавриат, но не магистратуру.
"Андрей Александрович (Фурсенко — помощник президента РФ — при. "РГ”) жадина, он даже мне не сказал, что этот грант распространяется только на бакалавриат, это даже странно. Посчитаем, определим источник и сделаем это в ближайшее время", — пообещал в ответ президент.
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Комментарии
Политика , Наука , Константин Крутовский , Владимир Путин
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