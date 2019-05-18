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Небензя предложил помощь российских врачей постпреду Великобритании 

Российская Газета + ещё 9 56 минут назад
Постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс заявила, что ей не хотелось бы оказаться в московской больнице. Свое высказывание она связала с "нехирургическими" ударами, которые якобы наносятся ВКС России в сирийском Идлибе.
В ответ постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил коллеге помощь российских врачей, передает РИА Новости.
"В России есть хорошие медицинские учреждения, если вам понадобится — дайте знать", — парировал российский представитель.
Ранее сообщалось о том, что в провинции Идлиб боевики "ан-Нусры" готовят провокацию с использованием отравляющих химических веществ, а также доставленных из других районов Сирии обломков российских авиационных фугасных боеприпасов. Целью провокации является обвинение ВКС России в якобы применении "химического оружия".
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Политика , Видео , Василий Небензя , Джебхат ан-Нусра , ООН , РИА Новости , Великобритания
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