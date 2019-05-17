«Полномасштабная юридическая война»: Россия поучаствует в спорах по Крыму

Россия будет участвовать в арбитражных спорах с Украиной в Гаагском суде о компенсации за Крым

Об этом сообщил министр юстиции РФ Александр Коновалов на пресс-конференции в рамках IX Петербургского международного юридического форума, передает РИА «Новости».

По словам министра, российские юристы ранее не участвовали в разбирательствах Постоянного третейского суда в Гааге, поскольку Россия не признает юрисдикцию суда. Позиция России остается неизменной, но она вынуждена принимать участие в спорах, так как «в отношении РФ полномасштабная юридическая война, причем не всегда легальными способами», отметил Коновалов.

Российские юристы уже вошли в два спора, отметил министр.

Ранее сообщалось, что Постоянный третейский суд в Гааге по иску ряда украинских компаний присудил им 159 млн долларов в качестве компенсации за потерю бизнеса в Крыму.