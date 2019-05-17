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Коновалов: Россия примет участие в арбитражных спорах с Украиной по Крыму 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Россия решила участвовать в арбитражных спорах по искам украинских компаний о компенсации за Крым, заявил министр юстиции РФ Александр Коновалов на пресс-конференции в рамках IX Петербургского международного юридического форума.
По данным УНИАН, ранее Постоянный третейский суд в Гааге по иску украинской компании "Эверест Истейт" и других истцов, требовавших компенсацию из-за потери бизнеса в Крыму, присудил им 159 миллионов долларов.
"Представители России будут принимать участие в спорах", — сказал Коновалов, пояснив, что ранее юристов на разбирательства не отправляли, так как Россия не признает юрисдикцию Гаагского суда по этому вопросу.
По словам министра, Россия "по-прежнему считает, что компетенции [у суда] нет", но вынуждена действовать, так как "в отношении РФ полномасштабная юридическая война, причем не всегда легальными способами".
Российские юристы, отметил Коновалов, уже вошли в два процесса.
Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является официальным информационным агентством Петербургского международного юридического форума.
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Комментарии43
Политика , Видео , Александр Коновалов , РИА Новости , Гаага , Республика Крым
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