В Госдуме ответили на отставку «неинтересного» Климкина

Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников

Он отметил, что Климкин — совершенно неинтересный человек, никак не обозначил себя ярким политиком и был "подрупором Порошенко".

Он также отметил, что намерение Климкина принять участие в парламентских выборах возможно только в партии Порошенко.