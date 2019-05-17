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В Госдуме ответили на отставку «неинтересного» Климкина 

Газета.Ru + ещё 30 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Госдуме выразили одобрение заявлением об отставке главы МИД Украины Павла Климкина и заявили, что он не оставил никакого следа в политике, передает RT.
Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
Он отметил, что Климкин — совершенно неинтересный человек, никак не обозначил себя ярким политиком и был "подрупором Порошенко".
Он также отметил, что намерение Климкина принять участие в парламентских выборах возможно только в партии Порошенко.
Ранее сообщалось, что министр направит свое заявление в Раду после инаугурации избранного украинского президента Владимира Зеленского.
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Политика , Павел Климкин , Владимир Зеленский , Калашников Леонид Иванович , МИД , Госдума
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