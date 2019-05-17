Лавров рассказал об ответе России на выход США из ДРСМД

В данный момент США остановили свое участие в договоре и объявили о выходе — в соответствии с договором это займет полгода.

Россия не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности там, где не появятся аналогичные системы США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Что касается последствий выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, то президент Путин очень четко обозначил нашу позицию — мы будем действовать зеркально», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Он напомнил, что в данный момент США остановили свое участие в договоре и объявили о выходе — в соответствии с договором это займет полгода. Начиная со второго августа, Америка перестанет быть участником ДРСМД, следственно, он прекратит свое существование.

«Президент (Путин) также сказал, что мы будем заниматься этими разработками, если США поступят таким образом, а они таким образом поступают. Но мы не будем создавать и размещать ракеты средней и меньшей дальности в тех регионах, где не появятся аналогичные системы американского производства», — отметил Лавров.

Министр добавил, что на территории пяти государств Европы расположено американское ядерное оружие, а в рамках совместной ядерной деятельности НАТО проводится обучение военных неядерных стран обращению с ядерным оружием.