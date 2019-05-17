Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Хельсинки достигли договоренности о том, что Россия останется в ПАСЕ 

ТАСС 12 минут назад
Фото: Reuters
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) была достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Слова министра приводит в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.
"Хорошо, что мы достигли договоренности о том, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее в Совете Европы — в том числе с тем, чтобы миллионы россиян могли добиваться защиты в Европейском суде по правам человека", — отметил Маас.
Министр также сообщил, что провел встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях сессии КМСЕ. "При этом речь шла также об Украине, где нам нужен конструктивный вклад России, и об Иране", — указал он.
"Мы хотим сохранить ядерную сделку с Ираном", — подчеркнул Маас.
ТАСС: последние новости
Песков: ответ на санкции США по акту Магнитского будет основан на принципе взаимности Слуцкий назвал внесение отряда "Терек" в черный список США "санкциями ради санкций" Косачев: после заявления Комитета министров Совета Европы важны последующие действия ПАСЕ
Политика , Европа , Сергей Лавров , ЕСПЧ , МИД , Совет Европы , Германия , Хельсинки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады290
Звезда «Максим» и «Плейбой» умерла в 39 лет9
«Мы с Сергеем вернули Россию на „Евровидение“»179
Тест: Сможете выжить без интернета?
«Выбрасывал по частям»: как убийца избежал суда
Видео
Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады
В мире Украина
«Это было сильно»: Лазарев прошёл в финал Евровидения
Шоу-бизнес
«Забытого» в поликлинике ребенка узнала москвичка
Происшествия
Грузчик подстраховал яйца лицом
Происшествия Общество
Умерла Grumpy Cat
Общество
В Сети появилось видео катастрофы истребителя F-16
Происшествия
B-2 сбросил две гигантские бомбы
Армия Оружие
В Ирландии создали робота по образу персонажа «Джетсонов»
Наука и техника
«Очень высокопоставленные»: кто заказал Захарченко
Происшествия В мире
«В том была его и сила»: Прощание с Доренко
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение