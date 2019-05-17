Песков: Путин не вмешивался в ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге

Президент РФ Владимир Путин в ходе форума ОНФ в четверг предложил провести опрос жителей Екатеринбурга на предмет их отношения к строительству храма на месте одного из городских скверов, поскольку необходимо учесть мнение жителей. Руководитель фонда святой Екатерины, который выступает инициатором проекта, в четверг сообщил РИА Новости, что подготовка к строительству храма приостановлена на время проведения опроса. Мэрия подтвердила это, уточнив, что будут проведены два независимых друг от друга опроса для определения мнения жителей по поводу строительства храма.

"Местные власти в Екатеринбурге вели диалог с жителями Екатеринбурга до заявления президента, президент более четко сформулировал, и в данном случае они прислушались как региональная власть, в том числе и к мнению главы государства, которое было высказано. Президента спросили журналисты… Президент же вчера общался с журналистами региональными. Они ему задали вопрос. Президент не вмешивался инициативно", — пояснил Песков.

Первые протесты против возведения храма святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в понедельник. Губернатор Евгений Куйвашев призвал конфликтующие стороны к диалогу и пригласил на встречу представителей как противников, так и сторонников строительства. По итогам переговоров власти заявили, что не видят правовых оснований для прекращения строительства.

Вечером во вторник прошла вторая акция против строительства храма. По данным областного главка МВД, протоколы о мелком хулиганстве составлены против 26 участников протестов, еще трое активистов привлечены к ответственности за нарушение правил дорожного движения. В среду на месте строительства храма прошла третья акция протеста, в ходе которой были задержаны, по данным областного главка МВД, 70 человек.