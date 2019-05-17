Песков: ответ на санкции США по акту Магнитского будет основан на принципе взаимности

Россия примет контрмеры в ответ на санкции США против чеченского спецподразделения Росгвардии "Терек", основываясь на принципе взаимности и исходя из собственных национальных интересов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Так или иначе, безусловно, соблюдается принцип взаимности, который, конечно же, требует определенных контрмер на подобные деструктивные меры", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Москва отвечать на соответствующее решение Вашингтона.

По словам представителя Кремля, в первую очередь "будет соблюдаться принцип взаимности". "И главным образом будут преследоваться собственные национальные интересы, все будет делаться только в собственных национальных интересах", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Накануне Минфин США внес на основании так называемого акта Магнитского в санкционный список чеченский специальный отряд быстрого реагирования "Терек" и пятерых россиян, в том числе командира отряда Абузайда Висмурадова. Помимо него, под санкции подпали Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Руслан Геремеев и Елена Трикуля.