Россия примет контрмеры в ответ на санкции США против чеченского спецподразделения Росгвардии "Терек", основываясь на принципе взаимности и исходя из собственных национальных интересов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Так или иначе, безусловно, соблюдается принцип взаимности, который, конечно же, требует определенных контрмер на подобные деструктивные меры", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Москва отвечать на соответствующее решение Вашингтона.
По словам представителя Кремля, в первую очередь "будет соблюдаться принцип взаимности". "И главным образом будут преследоваться собственные национальные интересы, все будет делаться только в собственных национальных интересах", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Накануне Минфин США внес на основании так называемого акта Магнитского в санкционный список чеченский специальный отряд быстрого реагирования "Терек" и пятерых россиян, в том числе командира отряда Абузайда Висмурадова. Помимо него, под санкции подпали Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Руслан Геремеев и Елена Трикуля.
Акт "О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" был принят Конгрессом и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Закон предусматривает применение односторонних санкций в отношении должностных лиц России, виновных, с точки зрения США, в нарушении прав человека на родине.