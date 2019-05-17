Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Польши Яцек Чапутович в ходе встречи на полях сессии комитета министров Совета Европы обсудили ряд вопросов, в том числе и ситуацию с передачей Варшаве обломков разбившегося в 2010 году в Смоленске Ту-154.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице польского внешнеполитического ведомства в Twitter.
Отмечается, что министры также обсудили ситуацию на Украине и председательство в Совете Безопасности ООН.
Ранее в Следственном комитете России заявили о намерении в конце мая предоставить доступ представителям компетентных органов Польши к обломкам разбившегося в Смоленске Ту-154.