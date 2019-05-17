Главы МИД Польши и России обсудили ситуацию с обломками Ту-154

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице польского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Отмечается, что министры также обсудили ситуацию на Украине и председательство в Совете Безопасности ООН