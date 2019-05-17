В Госдуме оценили постановление об увольнении Климкина 

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT оценил зарегистрированный депутатом Верховной рады Виталием Куприем в украинском парламенте проект постановления об освобождении Павла Климкина от исполнения обязанностей главы МИД Украины.
Уточняется, что депутат зарегистрировал аналогичные проекты постановлений об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны страны, Юрия Луценко с должности генпрокурора Украины.
«И Климкин, и Луценко уже заявляли, что после инаугурации Зеленского покинут свои посты. Я думаю, несмотря на то, что Порошенко перед окончанием своего срока переназначил огромное количество людей, вручил несметное количество орденов, повысил всех в званиях и должностях, сейчас начнутся серьёзные изменения», — сказал Чепа.
Депутат уверен, что новоизбранному президенту Зеленскому «вряд ли дадут исполнять свои обязанности».
«Верховная рада будет всячески ущемлять его возможности, урезать его функции. Ему необходимо будет производить, конечно, самую серьёзную ротацию. Порошенко просто так сдаваться не будет», — считает он.
Ранее в Раду внесли постановление об увольнении Климкина.