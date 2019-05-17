Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме оценили постановление об увольнении Климкина 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Пресс-служба президента Украины
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT оценил зарегистрированный депутатом Верховной рады Виталием Куприем в украинском парламенте проект постановления об освобождении Павла Климкина от исполнения обязанностей главы МИД Украины.
Уточняется, что депутат зарегистрировал аналогичные проекты постановлений об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны страны, Юрия Луценко с должности генпрокурора Украины.
«И Климкин, и Луценко уже заявляли, что после инаугурации Зеленского покинут свои посты. Я думаю, несмотря на то, что Порошенко перед окончанием своего срока переназначил огромное количество людей, вручил несметное количество орденов, повысил всех в званиях и должностях, сейчас начнутся серьёзные изменения», — сказал Чепа.
Депутат уверен, что новоизбранному президенту Зеленскому «вряд ли дадут исполнять свои обязанности».
«Верховная рада будет всячески ущемлять его возможности, урезать его функции. Ему необходимо будет производить, конечно, самую серьёзную ротацию. Порошенко просто так сдаваться не будет», — считает он.
Ранее в Раду внесли постановление об увольнении Климкина.
RT на русском: последние новости
В Кремле не получали приглашения на инаугурацию Зеленского Эксперт прокомментировал слова Помпео о сферах сотрудничества с Россией Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Комментарии
Политика , Украина , Алексей Чепа , Юрий Луценко , Степан Полторак , Павел Климкин , МИД , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады239
«Мы с Сергеем вернули Россию на „Евровидение“»179
«Расстройство личности»: что показала экспертиза убитого Хачатуряна
Серия громких арестов: В ФСБ кадровые перестановки2
«Три составляющие»: Рудковская о выступлении Лазарева2
Видео
Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады
В мире Украина
«Это было сильно»: Лазарев прошёл в финал Евровидения
Шоу-бизнес
«Забытого» в поликлинике ребенка узнала москвичка
Происшествия
Грузчик подстраховал яйца лицом
Происшествия Общество
В Сети появилось видео катастрофы истребителя F-16
Происшествия
B-2 сбросил две гигантские бомбы
Армия Оружие
Установлены заказчики и исполнители убийства Захарченко
Происшествия В мире
«В том была его и сила»: Прощание с Доренко
Общество
В Москве эвакуируют РУДН
Пожары Происшествия
«Наивно, что ли»: Путин ответил Малышевой
Политика Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение