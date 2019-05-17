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Косачев назвал заявление КМСЕ шагом в правильном направлении 

РИА Новости + ещё 2 50 минут назад
Фото: РИА Новости
ПАСЕ должна отреагировать на заявление Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) о равноправном участии всех стран в деятельности ассамблеи, у организации есть время до июня, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Ранее в пятницу Комитет министров Совета Европы, встреча которого проходит в Хельсинки, выпустил заявление, в котором говорится, что все страны Совета Европы должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и в Парламентской ассамблее Совета Европы.
"Это важный шаг в правильном направлении, подтверждающий наши прежние оценки необоснованности и противоправности предыдущих санкционных решений ПАСЕ в отношении российской делегации", — сказал он.
По его словам, после того, как КМСЕ занял чёткую позицию, соответствующую уставу Совета Европы, Россия будет наблюдать за реакцией на это решение и последующими действиями со стороны ПАСЕ.
"Ведь устав для всех "ветвей власти" в организации един. Время до июньской сессии у руководства ПАСЕ ещё есть", — заявил Косачев.
В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Это было вызвано лишением российской делегации ряда значимых прав после событий 2014 года на Украине и в Крыму. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в начале октября, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, уставной орган — комитет министров — может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.
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Политика , Константин Косачев , Совет Европы , Совет Федерации , РИА Новости , Хельсинки
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