Косачев назвал заявление КМСЕ шагом в правильном направлении

Ранее в пятницу Комитет министров Совета Европы, встреча которого проходит в Хельсинки , выпустил заявление, в котором говорится, что все страны Совета Европы должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и в Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Это важный шаг в правильном направлении, подтверждающий наши прежние оценки необоснованности и противоправности предыдущих санкционных решений ПАСЕ в отношении российской делегации", — сказал он.

По его словам, после того, как КМСЕ занял чёткую позицию, соответствующую уставу Совета Европы, Россия будет наблюдать за реакцией на это решение и последующими действиями со стороны ПАСЕ.

"Ведь устав для всех "ветвей власти" в организации един. Время до июньской сессии у руководства ПАСЕ ещё есть", — заявил Косачев.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Это было вызвано лишением российской делегации ряда значимых прав после событий 2014 года на Украине и в Крыму. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в начале октября, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, уставной орган — комитет министров — может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.