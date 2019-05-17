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В Совфеде оценили решение «Народного фронта» выйти из коалиции в Раде 

RT на русском 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал RT решение украинской партии «Народный фронт» выйти из парламентской коалиции, заблокировав тем самым роспуск Верховной рады.
«Сейчас из тех, кто противостоит Владимиру Зеленскому, желающих идти на роспуск немного. Они понимают, что новые выборы не только не дадут им перевеса, но и приведут к политической катастрофе. Именно поэтому сейчас будут предприниматься любые действия, даже выходящие за рамки права, которые помогут заблокировать такой сюжет», — заявил сенатор.
Морозов отметил, что у избранного президента Зеленского «есть в запасе подготовленные ходы на подобные случаи».
«Нынешняя Верховная рада понимает, что какого-то политического будущего у неё уже нет. Сейчас случился некий сбой в сценарии, но он может произойти и в другую сторону, когда некие политические силы встанут на сторону Зеленского. Я думаю, нужно подождать», — сказал он.
Ранее в «Народном фронте» приняли решение о выходе из парламентской коалиции, заблокировав тем самым роспуск Верховной рады.
Соответствующее решение было принято 17 мая на заседании фракции. Данный шаг поддержали все члены политической силы.
RT на русском: последние новости
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Комментарии1
Политика , Олег Морозов , Владимир Зеленский , Совет Федерации , Верховная Рада
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