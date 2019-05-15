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Германия считает, что Россия должна остаться в СЕ 

Аргументы Недели + ещё 2 15 мая 2019
Фото: Аргументы Недели
В Германии считают, что Россия должна остаться членом СЕ «со всеми правами и обязанностями». Об этом рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Мария Адебар.
Адебар заявила, что членство России в Совете Европы является одной из тем, которая будет обсуждаться дипломатами на встрече в Финляндии 16 и 17 мая. С тем, что Российская Федерация должна остаться в СЕ, согласились и во Франции, передаёт «Российская газета». В ближайшие пару дней В Хельсинки встретятся главы МИД стран, входящих в Совет Европы. На встрече будет присутствовать и российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Политика , Сергей Лавров , МИД , Совет Европы , "Российская газета" , Германия
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