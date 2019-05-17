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В Госдуме оценили слова Помпео о сферах сотрудничества с Россией 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Соединённые Штаты и Россия могли бы сотрудничать по вопросам КНДР, Афганистана и борьбы с терроризмом.
«Безусловно, это затрагивает наши национальные интересы. Мы заинтересованы в нахождении точек соприкосновения по вопросам КНДР и Афганистана, в отработке взаимодействий в борьбе с терроризмом и по другим направлениям. Но хочется услышать какие-то конкретные предложения со стороны США», — сказал депутат.
По словам Швыткина, учитывая внутриполитическую ситуацию в США, Белому дому будет очень непросто выстраивать диалог с Россией.
«Тем не менее, в конгрессе и в Госдепе есть осознание того, что без России какие-либо ключевые моменты не решатся. Так что, в Вашингтоне найдут между собой общие точки соприкосновения для вынесения их на переговоры с нашей страной», — считает он.
Ранее Помпео заявил, что Соединённые Штаты и Россия могли бы сотрудничать по вопросам КНДР, Афганистана и борьбы с терроризмом.
По его словам, из Афганистана может исходить террористическая угроза для России и США.
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Политика , Госдеп США , Госдума , Афганистан , КНДР , США
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