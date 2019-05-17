В Госдуме оценили слова Помпео о сферах сотрудничества с Россией

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Соединённые Штаты и Россия могли бы сотрудничать по вопросам КНДР Афганистана и борьбы с терроризмом.

«Безусловно, это затрагивает наши национальные интересы. Мы заинтересованы в нахождении точек соприкосновения по вопросам КНДР и Афганистана, в отработке взаимодействий в борьбе с терроризмом и по другим направлениям. Но хочется услышать какие-то конкретные предложения со стороны США», — сказал депутат.

По словам Швыткина, учитывая внутриполитическую ситуацию в США, Белому дому будет очень непросто выстраивать диалог с Россией.

«Тем не менее, в конгрессе и в Госдепе есть осознание того, что без России какие-либо ключевые моменты не решатся. Так что, в Вашингтоне найдут между собой общие точки соприкосновения для вынесения их на переговоры с нашей страной», — считает он.

Ранее Помпео заявил, что Соединённые Штаты и Россия могли бы сотрудничать по вопросам КНДР, Афганистана и борьбы с терроризмом.

По его словам, из Афганистана может исходить террористическая угроза для России и США.