Пушков отреагировал на демарш Климкина в Совете Европы

«Глава МИД Украины отказался ехать на встречу глав МИД стран — членов Совета Европы из-за их стремления сохранить Россию в составе СЕ. Не думаю, что это кого-то сильно впечатлит: уж больно всем надоела Украина с ее вечными ультиматумами, капризами и истериками. Всему есть пределы», — написал Пушков в Twitter.

Напомним, Климкин отменил запланированное на пятницу участие в министерском заседании Совета Европы в Хельсинки. Так глава украинского МИДа отреагировал на решение комитета министров Совета Европы, открывающее путь для возвращения России в ПАСЕ.

Ожидается, что на ежегодной сессии комитета министров Совета Европы, которая состоится 16-17 мая в Хельсинки, решение о возвращении России в ПАСЕ одобрят окончательно, без изменений и без обсуждения.