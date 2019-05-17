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Пушков отреагировал на демарш Климкина в Совете Европы 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ министра иностранных дел Украины Павла Климкина участвовать в заседании Совета Европы из-за решения по России.
«Глава МИД Украины отказался ехать на встречу глав МИД стран — членов Совета Европы из-за их стремления сохранить Россию в составе СЕ. Не думаю, что это кого-то сильно впечатлит: уж больно всем надоела Украина с ее вечными ультиматумами, капризами и истериками. Всему есть пределы», — написал Пушков в Twitter.
Напомним, Климкин отменил запланированное на пятницу участие в министерском заседании Совета Европы в Хельсинки. Так глава украинского МИДа отреагировал на решение комитета министров Совета Европы, открывающее путь для возвращения России в ПАСЕ.
Ожидается, что на ежегодной сессии комитета министров Совета Европы, которая состоится 16-17 мая в Хельсинки, решение о возвращении России в ПАСЕ одобрят окончательно, без изменений и без обсуждения.
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Политика , Павел Климкин , Алексей Пушков , МИД , Совет Европы , Совет Федерации
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