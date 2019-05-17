Глава чеченского СОБР «Терек» прокомментировал американские санкции

Командир чеченского спецотряда быстрого реагирования "Терек" Абузайд Висмурадов назвал "радостной вестью" его включение в список американских санкций в рамках закона Магнитского.

"Если этот список состоит из врагов Америки, то считаю честью свое нахождение в нем", — сказал Висмурадов в интервью телеканалу "Грозный".

Командир чеченского СОБР также заметил, что на него уже распространились "смешные санкции" США и напомнил, что его страница в Instagram заблокирована.

США в декабре 2012 года приняли акт Магнитского о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации дела Магнитского. Позднее акту был придан статус глобального закона, санкции по которому не должны ограничиваться гражданами России, а применяться ко всем странам, где нарушаются права человека.