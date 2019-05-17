Майк Помпео назвал три сферы взаимодействия России и США

По словам госсекретаря, одна из них — борьба с терроризмом, где американцы и русские взаимно обеспечивают безопасность двух стран.

В качестве второго примера двустороннего сотрудничества он назвал взаимодействие Вашингтона и Москвы по проблеме Афганистана.

«Россия находится очень близко к Афганистану и ощущает террористическую угрозу, которая может исходить из этого региона, так же, как и Соединённые Штаты… Мы можем сократить там насилие», — сказал госсекретарь.

Кроме того, он привёл в пример сотрудничество по Северной Корее. Помпео напомнил, что Россия и КНДР имеют общую границу, поэтому, как считает глава Госдепартамента, Москва «заинтересована, чтобы радиоактивные материалы не распространялись в регионе».