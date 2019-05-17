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Майк Помпео назвал три сферы взаимодействия России и США 

Говорит Москва + ещё 11 30 минут назад
Фото: Reuters
По словам госсекретаря, одна из них — борьба с терроризмом, где американцы и русские взаимно обеспечивают безопасность двух стран.
Глава Госдепартамента дал интервью Fox News Radio после возвращения из Сочи, где провёл встречи с президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Помпео подтвердил, что считает переговоры успешными.
В качестве второго примера двустороннего сотрудничества он назвал взаимодействие Вашингтона и Москвы по проблеме Афганистана.
«Россия находится очень близко к Афганистану и ощущает террористическую угрозу, которая может исходить из этого региона, так же, как и Соединённые Штаты… Мы можем сократить там насилие», — сказал госсекретарь.
Кроме того, он привёл в пример сотрудничество по Северной Корее. Помпео напомнил, что Россия и КНДР имеют общую границу, поэтому, как считает глава Госдепартамента, Москва «заинтересована, чтобы радиоактивные материалы не распространялись в регионе».
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Комментарии
Политика , США , Сергей Лавров , Владимир Путин , Госдеп США , Fox News
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