По словам госсекретаря, одна из них — борьба с терроризмом, где американцы и русские взаимно обеспечивают безопасность двух стран.
Глава Госдепартамента дал интервью Fox News Radio после возвращения из Сочи, где провёл встречи с президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Помпео подтвердил, что считает переговоры успешными.
В качестве второго примера двустороннего сотрудничества он назвал взаимодействие Вашингтона и Москвы по проблеме Афганистана.
«Россия находится очень близко к Афганистану и ощущает террористическую угрозу, которая может исходить из этого региона, так же, как и Соединённые Штаты… Мы можем сократить там насилие», — сказал госсекретарь.
Кроме того, он привёл в пример сотрудничество по Северной Корее. Помпео напомнил, что Россия и КНДР имеют общую границу, поэтому, как считает глава Госдепартамента, Москва «заинтересована, чтобы радиоактивные материалы не распространялись в регионе».