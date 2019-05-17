Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России заметили страх США перед чеченским спецназом 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Фото: ТАСС
В посольстве России в США считают, что новые американские санкции в отношении специального отряда быстрого реагирования «Терек» из Чеченской Республики отражают страх Вашингтона перед способностями отряда, либо намерение осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом.
В посольстве подчеркнули, что новые американские санкции «представляют собой попытку навязать односторонние меры принуждения, которые идут вразрез с международным правом и не могут рассматриваться как цивилизованный способ общения стран между собой», передает ТАСС.
«Санкции США в отношении специального отряда быстрого реагирования «Терек» из Чеченской Республики отражают либо намерение осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, либо страх перед способностью (этого отряда) действовать в Арктике», — говорится в заявлении дипломатической миссии.
«Кроме того, эти неконструктивные решения явно идут вразрез с позитивным настроем недавних переговоров России и США в Сочи», — отмечается в документе.
В посольстве пообещали, что Россия примет ответные меры на действия США.
«За этими шагами последуют ответные меры. Когда мы отвечали подобным образом, мы всегда подчеркивали, что это не наш выбор. Мы стремимся к сотрудничеству с Соединенными Штатами в долгосрочной перспективе», — подчеркивает посольство.
Напомним, в четверг США внесли в санкционный список чеченский отряд спецназа «Терек» и пять человек, среди которых командир отряда.
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал американские санкции убедительным свидетельством того, что в большой Америке боятся маленькой республики.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Климкин передумал участвовать в заседании СЕ в Хельсинки из-за России Зеленский отреагировал на решение Рады об инаугурации Путин назвал «криминальной» историю с детской площадкой в Рязани
Комментарии
Политика , США , Рамзан Кадыров , ИТАР-ТАСС , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Микелла попала под разборки взрослых»46
«Роспуск неизбежен»: решится ли Зеленский разогнать Раду8
Определено место Лазарева в финале «Евровидения»28
Россиянка с трусами на голове прослыла «великой»2
В России предложили построить водопровод в Китай10
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
Путин прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение