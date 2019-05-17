Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Начальник оперативного управления МВД уйдет в отставку 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава оперативного управления МВД, бывший начальник московского главка Анатолий Якунин заявил, что уходит в отставку.
"Мне уже больше 55 лет. И пришло время заняться новым делом", — сказал он газете "Коммерсант" и подтвердил свой уход.
От других комментариев Якунин отказался, отметив лишь, что в его ближайших планах возрождение традиций боевого самбо, которым он сам в молодости активно занимался, в родной Орловской области, добавляет издание.
По данным "Коммерсанта", в минувший понедельник Якунин собрал сотрудников своего управления, поблагодарил их за совместную работу и сообщил, что уходит в отпуск, из которого не вернется.
Последние новости
Букмекеры определили фаворитов Евровидения Эксперт рассказал, что означает возвращение Коломойского на Украину Россиянам дадут дополнительный выходной
Политика , Анатолий Якунин , МВД , Газета "Коммерсантъ"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия анонсировала ответ на санкции США32
Определено место Лазарева в финале «Евровидения»20
Власти Рязани ответили на жалобу Путину о детской площадке12
Дакота высказалась об отмене итогов «Голоса»5
«Здесь все умирают»: Лазарев о финале «Евровидения»41
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
Путин прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение