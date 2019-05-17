Начальник оперативного управления МВД уйдет в отставку

Глава оперативного управления МВД , бывший начальник московского главка Анатолий Якунин заявил, что уходит в отставку.

"Мне уже больше 55 лет. И пришло время заняться новым делом", — сказал он газете "Коммерсант" и подтвердил свой уход.

От других комментариев Якунин отказался, отметив лишь, что в его ближайших планах возрождение традиций боевого самбо, которым он сам в молодости активно занимался, в родной Орловской области, добавляет издание.

По данным "Коммерсанта", в минувший понедельник Якунин собрал сотрудников своего управления, поблагодарил их за совместную работу и сообщил, что уходит в отпуск, из которого не вернется.