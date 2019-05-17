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Омбудсмену запретят принимать подарки 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
Правительство предлагает запретить Уполномоченному по правам человека принимать подарки и денежные вознаграждения от физических и юридических лиц. Такая норма содержится в законопроекте, который Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на следующей пленарной неделе.
Законопроект, разработанный в кабмине, предусматривает, что омбудсмен не вправе получать в связи со своей служебной деятельностью денежное и иное вознаграждение, ссуды, оплату транспортных расходов, отдыха и развлечений. Предлагают также запретить принимать подарки от физических и юридических лиц.
Законопроект позволит привести закон об уполномоченном по правам человека в соответствии с антикоррупционным законодательством. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества поддержал инициативу. По словам первого зампреда Комитета Дмитрия Вяткина, на омбудсмена должны распространяться антикоррупционные требования, которые касаются государственных служащих. Он подчеркнул, что Уполномоченный по правам человека получает зарплату, и не может заниматься никакой другой деятельностью, кроме научной и творческой.
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