Кадыров заявил, что США введением санкций против отряда «Терек» показали, что боятся Чечни

Американские санкции против чеченского специального отряда быстрого реагирования "Терек" означают, что США боятся Чечни , заявил в четверг глава республики Рамзан Кадыров "Если в США на высшем уровне обсуждают вопросы "Терека" и [его] командира Абузайда Висмурадова, это убедительное свидетельство того, что США боятся нас — маленькой Чечни, находящейся так далеко от большой Америки. Значит мы на правильном пути, действуем эффективно, результативно, оперативно. Команда [правительства региона] приняла единогласное решение просить о внесении всех до единого в санкционный список", — написал Кадыров в своем канале в Telegram.