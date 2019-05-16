Американские санкции против чеченского специального отряда быстрого реагирования "Терек" означают, что США боятся Чечни, заявил в четверг глава республики Рамзан Кадыров.
"Если в США на высшем уровне обсуждают вопросы "Терека" и [его] командира Абузайда Висмурадова, это убедительное свидетельство того, что США боятся нас — маленькой Чечни, находящейся так далеко от большой Америки. Значит мы на правильном пути, действуем эффективно, результативно, оперативно. Команда [правительства региона] приняла единогласное решение просить о внесении всех до единого в санкционный список",
— написал Кадыров в своем канале в Telegram.