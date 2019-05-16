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Кадыров заявил, что США введением санкций против отряда «Терек» показали, что боятся Чечни 

ТАСС + ещё 3 59 минут назад
Фото: ТАСС
Американские санкции против чеченского специального отряда быстрого реагирования "Терек" означают, что США боятся Чечни, заявил в четверг глава республики Рамзан Кадыров.
"Если в США на высшем уровне обсуждают вопросы "Терека" и [его] командира Абузайда Висмурадова, это убедительное свидетельство того, что США боятся нас — маленькой Чечни, находящейся так далеко от большой Америки. Значит мы на правильном пути, действуем эффективно, результативно, оперативно. Команда [правительства региона] приняла единогласное решение просить о внесении всех до единого в санкционный список",
— написал Кадыров в своем канале в Telegram.
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Политика , Другое , Конфликты , США , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика
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