«Игры в санкции»: чеченский спецназ пострадал из-за геев

Россия ответит на новые санкции со стороны США , введенные на основании акта Магнитского , заявили в российском посольстве в Вашингтоне. Дипломаты назвали новые санкции «попыткой односторонних принудительных мер», не принятых в цивилизованном общении стран. Под санкциями оказались чеченский спецотряд «Терек» и несколько россиян, якобы причастных к смерти Сергея Магнитского и убийству Бориса Немцова

Москва предпримет ответные меры на новые санкции со стороны США, заявили в посольстве России в Вашингтоне. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на заявление дипмиссии.

«Данные шаги вызовут ответные меры. Отвечая подобным образом, мы всегда подчеркивали, что это не наш выбор. Мы стремимся сотрудничать с США в долгосрочной перспективе. Мы готовы к этому, и мы считаем, что это правильный вариант», — отметили в посольстве РФ.

«Терек» же в Вашингтоне считают причастным к пыткам и бессудным расправам над геями.

Посольство РФ назвало новые санкции «попыткой односторонних принудительных мер вопреки международному праву». По мнению российских дипломатов, цивилизованные страны так не общаются. Кроме того, новые антироссийские санкции «явно противоречат позитивным итогам» встречи президента РФ Владимира Путина с госсекретарем США Майком Помпео в Сочи, отмечается в заявлении.

Введение санкций в отношении чеченского отряда специального назначения «Терек» могут быть вызваны страхом США перед возможным использованием отряда в Арктике, полагают в дипмиссии.

«Санкции против спецотряда быстрого реагирования «Терек» из Чеченской Республики отражают намерение затруднить его сотрудничество в международной борьбе с терроризмом», — добавили дипломаты РФ.

«Минфин продолжает принимать меры против тех, кто причастен к задержанию, издевательствам над Сергеем Магнитским и его смерти. Мы намерены привлечь к ответственности тех, кто ответственен за различные жестокие преступления в России, включая убийство Бориса Немцова и повсеместное нарушение прав ЛГБТ-сообщества в Чечне», — заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер.

Американские санкции подразумевают заморозку любых активов попавших в «черный список» лиц на территории США, а граждане и компании США теряют право заключать сделки с фигурантами списка.

В 2012 году США приняли «Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского», согласно которому в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека, вводятся санкции.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, обвиненный российскими правоохранителями в налоговых махинациях, умер в следственном изоляторе «Матросская тишина» в ноябре 2009 года, находясь в заключении почти год.

Кроме объявления о новых санкциях, США призвали Россию расследовать смерть Сергея Магнитского.

«Повторяем призыв привлечь к суду ответственных за задержание, преследование и смерть сообщавшего о нарушениях российского юриста Сергея Магнитского, который умер в московской тюрьме», — говорится в заявлении ведомства.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что Вашингтон продолжает «играть» в санкции, хотя у самого «рыльце в пуху».

«США продолжили детские игры в санкции. На совести США миллионы жертв, уничтоженные страны, народы, Корея, Вьетнам, Афганистан, Ирак, Сирия, Ливия. А сколько провокаций, свергнутых правительств, подготовленных главарей террористов наподобие Бен Ладена, не сосчитать. Рыльце в пуху!» — написал он в своем твиттере.

Он также назвал спецотряд «Терек» одним из лучших в сфере борьбы с терроризмом и выразил недоумение по поводу связи Магнитского и Чечни.

В 2007 году аудитор Сергей Магнитский, работавший на инвестиционную компанию Hermitage Capital Management, якобы раскрыл крупнейшее в российской истории единовременное хищение бюджетных средств — 5,4 млрд рублей. Перечень установленных им преступников включал в себя несколько десятков сотрудников различных российских органов исполнительной власти.