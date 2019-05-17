В Рязани высказались после слов Путина о «непостроенной» детской площадке

«Непостроенная» детская площадка в центре Рязани оказалась построена.

Она рассказала, что сотрудники Следственного комитета выехали в Лесопарк и Кремлевский сквер и установили, что все закупленное по документам детское и спортивное оборудование присутствует в полном объеме.

Она также сообщила, что СК проверит расходование бюджетных средств при закупке оборудования.

Накануне в ходе медиафорума «Общероссийского народного фронта» журналистка из Рязани рассказала президенту России Владимиру Путину историю, которую тот назвал криминальной и возмутился тем, что деньги не пошли на реализацию проекта.

По ее словам, власти Рязани выделили 4 млн рублей на строительство детской площадки. Администрация города заплатила деньги подрядчику и подписала документы о приемке объекта, однако площадка якобы существует только по документам.