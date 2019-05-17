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В Рязани высказались после слов Путина о «непостроенной» детской площадке 

Рамблер + ещё 1 12 минут назад
«Непостроенная» детская площадка в центре Рязани оказалась построена.
Об этом изданию «МК» сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Рязанской области Анжелика Евдокимова.
Она рассказала, что сотрудники Следственного комитета выехали в Лесопарк и Кремлевский сквер и установили, что все закупленное по документам детское и спортивное оборудование присутствует в полном объеме.
Она также сообщила, что СК проверит расходование бюджетных средств при закупке оборудования.
Накануне в ходе медиафорума «Общероссийского народного фронта» журналистка из Рязани рассказала президенту России Владимиру Путину историю, которую тот назвал криминальной и возмутился тем, что деньги не пошли на реализацию проекта.
По ее словам, власти Рязани выделили 4 млн рублей на строительство детской площадки. Администрация города заплатила деньги подрядчику и подписала документы о приемке объекта, однако площадка якобы существует только по документам.
Комментарии70
Политика , Видео , Владимир Путин , СКР , Рязанская Область , Рязань
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