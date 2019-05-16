Рябков заявил о неэффективности ультиматумов США

Рябков напомнил, что в ноябре прошлого года США отказались от заранее согласованных переговоров с Россией на высшем уровне на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе из-за инцидента в Керченском проливе.

«Они именно так и обставили своё объяснение: вы «должны» освободить украинских моряков, и тогда можно будет вернуться к теме встречи на высшем уровне», — отметил дипломат.

Он сообщил, что «с самого первого момента» российская сторона подчёркивала «категорическую неприемлемость подобного рода увязок».

«Выставлять ультиматумы, как это у американцев заведено в последние годы, они, конечно, могут, но никакого искомого для них эффекта они здесь у нас не добьются», — добавил Рябков.