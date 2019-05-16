Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в беседе с ТАСС, что никакие ультиматумы Соединённых Штатов не возымеют эффекта.
Рябков напомнил, что в ноябре прошлого года США отказались от заранее согласованных переговоров с Россией на высшем уровне на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе из-за инцидента в Керченском проливе.
«Они именно так и обставили своё объяснение: вы «должны» освободить украинских моряков, и тогда можно будет вернуться к теме встречи на высшем уровне», — отметил дипломат.
Он сообщил, что «с самого первого момента» российская сторона подчёркивала «категорическую неприемлемость подобного рода увязок».
«Выставлять ультиматумы, как это у американцев заведено в последние годы, они, конечно, могут, но никакого искомого для них эффекта они здесь у нас не добьются», — добавил Рябков.
14 мая госсекретарь США Майк Помпео провёл в Сочи переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, после чего был принят президентом Владимиром Путиным. Это был первый визит Помпео в Россию в качестве госсекретаря, он назвал переговоры позитивным шагом вперёд.