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Рябков заявил о неэффективности ультиматумов США 

RT на русском 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в беседе с ТАСС, что никакие ультиматумы Соединённых Штатов не возымеют эффекта.
Рябков напомнил, что в ноябре прошлого года США отказались от заранее согласованных переговоров с Россией на высшем уровне на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе из-за инцидента в Керченском проливе.
«Они именно так и обставили своё объяснение: вы «должны» освободить украинских моряков, и тогда можно будет вернуться к теме встречи на высшем уровне», — отметил дипломат.
Он сообщил, что «с самого первого момента» российская сторона подчёркивала «категорическую неприемлемость подобного рода увязок».
«Выставлять ультиматумы, как это у американцев заведено в последние годы, они, конечно, могут, но никакого искомого для них эффекта они здесь у нас не добьются», — добавил Рябков.
14 мая госсекретарь США Майк Помпео провёл в Сочи переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, после чего был принят президентом Владимиром Путиным. Это был первый визит Помпео в Россию в качестве госсекретаря, он назвал переговоры позитивным шагом вперёд.
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Политика , США , Сергей Рябков , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС , Буэнос-Айрес
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