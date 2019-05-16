Путина удивило, что не все семьи знают о мерах господдержки

Президент РФ Владимир Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта выразил недоумение, почему некоторые россияне плохо проинформированы о том, какие меры поддержки семьи существуют в стране. Он призвал средства массовой информации исправить это положение. Мы создали целую большую многоплановую программу поддержки молодых семей… Это очень странно, что люди плохо информированы о том, какие возможности существуют, — приводит слова Путина РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин, заявил, что с чиновников за нарушения должен быть особый спрос, писал News.ru.