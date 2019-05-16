Путин призвал чиновников к реакции собаки Павлова на нарушения

Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что местные власти должны реагировать на сообщения о нарушениях мгновенно, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Путин отметил, что сообщения в СМИ должны быть поводом для серьезного рассмотрения проблемы.

По его словам, реакция местных властей должна быть аналогична инстинктам собаки Павлова:

"Реакция должна быть на уровне первой сигнальной системы: мясо вижу — слюна выделяется у собаки", — сказал Путин.

Президент отметил, что у чиновников должно быть также: посмотрел сюжет и мгновенно отреагировал.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию встречи Путина с участниками медиафорума ОНФ.