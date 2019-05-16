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Путин призвал чиновников к реакции собаки Павлова на нарушения 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что местные власти должны реагировать на сообщения о нарушениях мгновенно, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Путин отметил, что сообщения в СМИ должны быть поводом для серьезного рассмотрения проблемы.
По его словам, реакция местных властей должна быть аналогична инстинктам собаки Павлова:
"Реакция должна быть на уровне первой сигнальной системы: мясо вижу — слюна выделяется у собаки", — сказал Путин.
Президент отметил, что у чиновников должно быть также: посмотрел сюжет и мгновенно отреагировал.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию встречи Путина с участниками медиафорума ОНФ.
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