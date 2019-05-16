«Мясо вижу — слюна выделяется у собаки»: Путин дал совет чиновникам

Президент России Владимир Путин призвал местные власти к мгновенному реагированию на правдивые сообщения СМИ о нарушениях и сравнил такую реакцию с рефлексом собаки Павлова.

Об этом глава государства заявил на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ), передает ТАСС.

«Насколько я понимаю, реакция должна быть на уровне первой сигнальной системы: мясо вижу — слюна выделяется у собаки, поэтому и здесь так же: посмотрел руководитель сюжет, прочитал статью — реакция должна быть мгновенной», — сказал Путин, отвечая на вопрос об устранениях нарушений городскими властями после сообщения региональной телекомпании о нарушениях при ремонте одного из жилых домов.

При этом президент признал, что не все сообщения СМИ являются правдивыми, и предупредил, что «просто обращения или выступления в прессе не могут быть основанием для расторжения контракта, каких-то других вещей гражданско-правового характера».