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«Мясо вижу — слюна выделяется у собаки»: Путин дал совет чиновникам 

Рамблер 7 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин призвал местные власти к мгновенному реагированию на правдивые сообщения СМИ о нарушениях и сравнил такую реакцию с рефлексом собаки Павлова.
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Об этом глава государства заявил на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ), передает ТАСС.
«Насколько я понимаю, реакция должна быть на уровне первой сигнальной системы: мясо вижу — слюна выделяется у собаки, поэтому и здесь так же: посмотрел руководитель сюжет, прочитал статью — реакция должна быть мгновенной», — сказал Путин, отвечая на вопрос об устранениях нарушений городскими властями после сообщения региональной телекомпании о нарушениях при ремонте одного из жилых домов.
При этом президент признал, что не все сообщения СМИ являются правдивыми, и предупредил, что «просто обращения или выступления в прессе не могут быть основанием для расторжения контракта, каких-то других вещей гражданско-правового характера».
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Политика , Общество , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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